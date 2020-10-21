СК помог ветерану Великой Отечественной войны вернуть 1,4 миллиона рублей

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Москве помогли ветерану Великой Отечественной войны, который стал жертвой мошенников, вернуть денежные средства в размере 1,4 миллиона рублей. Об этом в среду, 21 октября, сообщили на сайте ведомства.

Информация об инциденте появилась в одной из программ на федеральном канале.Отмечалось, что 98-летний Евсей Рудинский вложил 1,4 миллиона рублей в инвестиционную компанию, которая предлагала выгодные проценты. Позднее пенсионер решил отказаться от сделки и вернуть деньги, но получил отказ.

Следователи установили все обстоятельства случившегося и смогли вернуть деньги ветерану.

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