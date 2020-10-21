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СК помог ветерану Великой Отечественной войны вернуть 1,4 миллиона рублей
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СК помог ветерану Великой Отечественной войны вернуть 1,4 миллиона рублей

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Москве помогли ветерану Великой Отечественной войны, который стал жертвой мошенников, вернуть денежные средства в размере 1,4 миллиона рублей. Об этом в среду, 21 октября, сообщили на сайте ведомства.

Информация об инциденте появилась в одной из программ на федеральном канале.Отмечалось, что 98-летний Евсей Рудинский вложил 1,4 миллиона рублей в инвестиционную компанию, которая предлагала выгодные проценты. Позднее пенсионер решил отказаться от сделки и вернуть деньги, но получил отказ.

Следователи установили все обстоятельства случившегося и смогли вернуть деньги ветерану.

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