Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Арбат, 13 Карта всех событий

Незаконно возведенное летнее кафе демонтировали в центре Москвы. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Объект располагался по адресу: улица Арбат, дом 13. В ходе проверки выяснилось, что летнее кафе площадью 45 квадратных метров было возведено без соответствующих разрешительных документов. Владелец заведения неоднократно получал предписания Госинспекции о демонтаже летней веранды, а также оплачивал административные штрафы, но затем вновь устанавливал незаконную конструкцию.

После добровольного отказа устранить нарушения объект был демонтирован принудительно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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