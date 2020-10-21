Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Грузии заявили о готовности подать заявку на членство в ЕС
Фото: YouTube.com

В Грузии заявили о готовности подать заявку на членство в ЕС

Евгения Звощик

В мире

Грузия готова подать заявку на членство в Европейском союзе в 2024 году. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Давид Залкалиани в среду, 21 октября.

— Мы проделали большую работу, чтобы прийти к заявлению о том, что готовы в 2024 году подать заявку на членство в Евросоюзе, — пояснил глава ведомства в эфире радиостанции «Радио Имеди».

Он также пояснил, что его заявление было сделано только после того, как планы на подачу заявки были согласованы с европейскими партнерами. Залкалиани добавил, что «страна подошла к той точке, откуда процесс европеизации становится необратимым».

Читайте также: Задержан мужчина, захвативший заложников в банке в Грузии

ЕвросоюзГрузиядипломат
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Уманский
Илья Уманский

Путешествий много не бывает

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Все мнения
О проекте