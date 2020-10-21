В Грузии заявили о готовности подать заявку на членство в ЕС

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Грузия готова подать заявку на членство в Европейском союзе в 2024 году. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Давид Залкалиани в среду, 21 октября.

— Мы проделали большую работу, чтобы прийти к заявлению о том, что готовы в 2024 году подать заявку на членство в Евросоюзе, — пояснил глава ведомства в эфире радиостанции «Радио Имеди».

Он также пояснил, что его заявление было сделано только после того, как планы на подачу заявки были согласованы с европейскими партнерами. Залкалиани добавил, что «страна подошла к той точке, откуда процесс европеизации становится необратимым».

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