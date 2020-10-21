Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Задержан мужчина, захвативший заложников в банке в Грузии
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Задержан мужчина, захвативший заложников в банке в Грузии

Евгения Звощик

Происшествия

Спецоперация в грузинском городе Зугдиди по освобождению заложников завершена. Об этом сообщает грузинский Первый канал в среду, 21 октября.

Отмечается, что все заложники на свободе, а захватчик был задержан.

Ранее сообщалось, что в банке Грузии города Зугдиди неизвестный захватил заложников. По некоторым данным, в здании оказались заперты около 19 человек. У злоумышленника помимо огнестрельного оружия также была граната.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

По данным грузинских СМИ, пожилым людям разрешили покинуть филиал банка. Еще несколько заложников смогли убежать из здания банка через крышу и пожарную лестницу. Уточняется, что один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место инцидента прибыла полиция.

Злоумышленник требовал вывести спецназ с прилегающей территории и предоставить ему 500 тысяч долларов.

Читайте также: Полиция в Берлине задержала захватившего отделение банка мужчину

задержаниеГрузиязаложники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Уманский
Илья Уманский

Путешествий много не бывает

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Все мнения
О проекте