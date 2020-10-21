Задержан мужчина, захвативший заложников в банке в Грузии

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Спецоперация в грузинском городе Зугдиди по освобождению заложников завершена. Об этом сообщает грузинский Первый канал в среду, 21 октября.

Отмечается, что все заложники на свободе, а захватчик был задержан.

Ранее сообщалось, что в банке Грузии города Зугдиди неизвестный захватил заложников. По некоторым данным, в здании оказались заперты около 19 человек. У злоумышленника помимо огнестрельного оружия также была граната.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

По данным грузинских СМИ, пожилым людям разрешили покинуть филиал банка. Еще несколько заложников смогли убежать из здания банка через крышу и пожарную лестницу. Уточняется, что один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место инцидента прибыла полиция.

Злоумышленник требовал вывести спецназ с прилегающей территории и предоставить ему 500 тысяч долларов.

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