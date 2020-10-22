«Теряла сознание и орала»: экс-супруга Сереги рассказала о жестокости рэпера

Фото: instagram.com/polina_lola

Бывшая супруга рэп-исполнителя Сергея Пархоменко, известного как Серега, модель Полина Ололо призналась, что певец избивал ее. Об этом она рассказала в эфире шоу «Без комплексов» ведущей Анне Олицкой.

Девушка пояснила, что она познакомилась с будущим мужем в 19 лет на кастинге. Тогда Серега искал двух девушек в танцевальную команду. Спустя несколько месяцев пара призналась друг другу в чувствах и начала встречаться.

По словам Ололо, она была сильно увлечена Серегой и поначалу воспринимала его как обходительного и обаятельного мужчину. Но позже она узнала об изменах возлюбленного. Начался период ссор, во время которых Пархоменко мог даже поднять руку на девушку.

— Кто-то ему сказал, что у меня появились другие отношения. Хотя ни разу за время нашей с ним жизни у меня не было ни одного мужчины, — отметила модель.

По ее словам, с тех пор Серега стал еще более агрессивным. Он мог избить Полину до крови или потери сознания и отобрать мобильный телефон.

— Не знаю, сколько раз я теряла сознание. Я лежала и терпела. Когда я не могла терпеть, я орала. В доме был водитель, но он даже не спустился, — призналась звезда.

Впоследствии музыкант даже начал настраивать против Ололо их общих детей — Марка и Платона. В настоящее время мальчики живут с отцом, который не позволяет модели видеться с ними. Девушка заявила, что намерена отстаивать свои права в суде.

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