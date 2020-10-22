Аналитики сообщили о рекордном росте расходов россиян во время пандемии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Расходы жителей России с начала пандемии коронавирусной инфекции превысили показатели нескольких прошлых лет. Об этом сообщили социологи исследовательского центра «Ромир».

Аналитики сравнили средний чек домохозяйств на товары повседневного спроса в период с 2016 по 2020 годы. Выяснилось, что в шести из девяти прошедших месяцев текущего года (исключая январь, апрель и сентябрь) россияне тратили больше, чем в предыдущие несколько лет.

В частности, больше всего денег граждане РФ израсходовали в марте — показатель увеличился на 22 процентных пункта по сравнению с данными 2012 года. В 2019 же году рост был равен 11 процентным пунктам.

В течение трех предыдущих лет траты россиян на указанную категорию товаров постоянно снижались в июле, в 2020 году эта тенденция прервалась. Показатель роста составил пять процентных пунктов, сообщает РБК.

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