Опрос: около четверти жителей РФ намерены сократить расходы на Новый год

Фото: «Вечерняя Москва»

Около четверти жителей России намерены сократить расходы на празднование Нового года на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка «Открытие».

Еще примерно восемь процентов россиян хотят увеличить бюджет на покупки к праздничному столу.

— В этом году бюджет не изменится у 47 процентов опрошенных. Почти четверть респондентов (24 процента) заявили, что им придется экономить и уменьшать затраты на новогодний стол. Восемь процентов заявили о готовности увеличить домашний бюджет новогодних торжеств по сравнению со встречей 2020 года, — говорится в публикации.

Больше всего жителей, которые планируют экономить, проживают в Южном федеральном округе (30 процентов), меньше всего — в Северо-Западном (17 процентов).

Кроме того, выяснилось, что три процента граждан вообще не будут встречать Новый год.

Как уточняется, в 2019 году траты на новогодний стол 34 процентов россиян не достигли и пяти тысяч рублей, 30 процентов жителей страны купили товаров на сумму от пяти до 10 тысяч, еще 13 процентов оставили в магазинах от 10 до 15 тысяч рублей.

Опрос проводился в период с 16 по 19 октября, его участниками стали одна тысяча россиян, возраст которых составил от 18 до 65 лет.

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