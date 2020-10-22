Росгвардия раскрыла причины увольнения бывшего замглавы ведомства Милейко

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Бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко уволили после проведения служебной проверки. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

— В связи с появившимися публикациями в СМИ, касающимися бывшего заместителя директора Росгвардии С. И. Милейко, заявляем, что с лета 2019 года С. И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе. В свое время в отношении него проводилась проверка, в связи с чем и было принято решение об освобождении его от занимаемой должности и его увольнении, — цитирует Грибакина ТАСС.

Ранее в Сети появилась информация, согласно которой Милейко задержали по подозрению в мошенничестве. Добавлялось, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

Генерал-лейтенант Сергей Милейко занимал ряд руководящих должностей в российском министерстве внутренних дел в период с 2009 по 2012 годы. В 2014 был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в 2017 Милейко стал замдиректора Росгвардии. Этот пост он покинул летом 2019 года.

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