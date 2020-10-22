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Росгвардия раскрыла причины увольнения бывшего замглавы ведомства Милейко
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Росгвардия раскрыла причины увольнения бывшего замглавы ведомства Милейко

Юлия Захарова

Общество

Бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко уволили после проведения служебной проверки. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

— В связи с появившимися публикациями в СМИ, касающимися бывшего заместителя директора Росгвардии С. И. Милейко, заявляем, что с лета 2019 года С. И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе. В свое время в отношении него проводилась проверка, в связи с чем и было принято решение об освобождении его от занимаемой должности и его увольнении, — цитирует Грибакина ТАСС.

Ранее в Сети появилась информация, согласно которой Милейко задержали по подозрению в мошенничестве. Добавлялось, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

Генерал-лейтенант Сергей Милейко занимал ряд руководящих должностей в российском министерстве внутренних дел в период с 2009 по 2012 годы. В 2014 был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в 2017 Милейко стал замдиректора Росгвардии. Этот пост он покинул летом 2019 года.

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