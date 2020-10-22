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Наталья Сергунина: Более 180 НКО получат гранты мэра Москвы
Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Наталья Сергунина: Более 180 НКО получат гранты мэра Москвы

Юлия Захарова

Город

Более 180 некоммерческих организаций (НКО) стали победителями конкурса грантов мэра Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на конкурс направили более тысячи проектов в 12 номинациях.

— Представили — как крупные и уже хорошо известные некоммерческие организации, так и пока молодые, но многообещающие НКО. Поздравляем победителей и благодарим всех участников! Москвичи и, конечно, правительствоо города ценят вашу самоотдачу, стремление помогать и приносить пользу людям вокруг, — отметила заммэра.

По ее словам, наибольшее количество победителей было представлено в номинациях «Молодежь Москвы» (43 организации), «Наше наследие» (35 организаций) и «Благотворительность» (15 организаций).

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова подчеркнула, что в 2020 году был упрощен процесс подачи заявок и увеличен размер поддержки для организаций, которые работают более года, и молодых НКО.

В состав жюри, которое оценивало проекты, входили члены Общественной палаты Москвы, эксперты от НКО, представители органов государственной власти, предприниматели и сотрудники научных, образовательных и других организаций. Финальный балл выставлялся с учетом 10 критериев, в числе которых были актуальность и значимость разработки для москвичей.

В ближайшее время с победителями конкурса заключат договоры о предоставлении гранта. Сумма будет выплачена НКО сразу в полном объеме.

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грант мэра МосквыНекоммерческие организации (НКО)Наталья Сергунина
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