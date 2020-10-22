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Почти 60 часов онлайн-занятий провели для участников «Московского долголетия»
Фото: pexels.com/Anna Shvets

Почти 60 часов онлайн-занятий провели для участников «Московского долголетия»

Виктория Родимкина

Город

Около 60 тысяч часов онлайн-мероприятий провели преподаватели «Московского долголетия» с марта этого года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 22 октября.

По ее словам, участникам проекта уже доступны более 30 онлайн-направлений. Занятия в дистанционном режиме — это удобный и безопасный формат, который позволяет горожанам старшего поколения активно проводить время дома.

— Для нас важно создать все условия для того, чтобы люди, которые сейчас оказались в группе риска, могли проводить время на самоизоляции с пользой для себя. Именно поэтому мы развиваем онлайн-направления в проекте «Московское долголетие», — сказала Анастасия Ракова.

Онлайн-уроки в рамках проекта начали впервые проводить весной, после введения режима самоизоляции. Такой формат оказался востребованным москвичами старшего возраста.

В осенне-зимнем сезоне участники проекта могут записаться на занятия по музыке, театральному искусству, общей физической подготовке и художественно-прикладному творчеству.

Преподаватели выходили в прямые эфиры, проводили онлайн-занятия, записывали видеоуроки и помогали участникам проекта осваивать современные технологии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Участников «Московского долголетия» пригласили на онлайн-занятия

Анастасия Ракова«Московское долголетие»онлайн-мероприятия
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