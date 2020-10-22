Уникальную церковь в Леонове отреставрируют
Храм Ризоположения Пресвятой Богородицы в бывшем селе Леоново планируется отреставрировать. Специалисты восстановят фасады церкви XVIII века, помещениям вернут исторический облик, а коммуникации сооружения полностью обновят.
Здание приобрело нынешний облик при реставрации в 1859 году. Она является уникальным кирпичным сооружением, которое было построено в период полного запрета на каменное строительство в Москве.
Здание является объектом культурного наследия федерального наследия и охраняется государством.
Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что в церкви после первой реставрации проводились локальные работы уже в ХХ веке.
— Сейчас специалисты занимаются фасадами. Мы рассчитываем, что первый этап работ завершится до конца 2020 года, — сказал глава департамента.
На сегодняшний день памятник архитектуры находится в неудовлетворительном состоянии. При обследовании на нем обнаружены вертикальные трещины в стенах, грибок и плесень в кладке стен, отслаивание штукатурки на фасадах.
Специалисты приведут здание в порядок не только снаружи, но и внутри, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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