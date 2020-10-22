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Уникальную церковь в Леонове отреставрируют
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Уникальную церковь в Леонове отреставрируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Докукина, 15с1Карта всех событий

Храм Ризоположения Пресвятой Богородицы в бывшем селе Леоново планируется отреставрировать. Специалисты восстановят фасады церкви XVIII века, помещениям вернут исторический облик, а коммуникации сооружения полностью обновят.

Здание приобрело нынешний облик при реставрации в 1859 году. Она является уникальным кирпичным сооружением, которое было построено в период полного запрета на каменное строительство в Москве.

Здание является объектом культурного наследия федерального наследия и охраняется государством.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что в церкви после первой реставрации проводились локальные работы уже в ХХ веке.

— Сейчас специалисты занимаются фасадами. Мы рассчитываем, что первый этап работ завершится до конца 2020 года, — сказал глава департамента.

На сегодняшний день памятник архитектуры находится в неудовлетворительном состоянии. При обследовании на нем обнаружены вертикальные трещины в стенах, грибок и плесень в кладке стен, отслаивание штукатурки на фасадах.

Специалисты приведут здание в порядок не только снаружи, но и внутри, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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церковьреставрацииистория
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