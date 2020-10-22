Экспорт несырьевой неэнергетической продукции столицы вырос на 30 процентов
Объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции Москвы увеличился почти на 30 процентов по итогам восьми месяцев этого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
По его словам, с января по август 2020 года экспорт составил 21,52 миллиарда долларов, он вырос на 27,9 процента.
— Лидирующими торговыми партнерами по объемам экспортируемой несырьевой неэнергетической продукции стали Великобритания — на нее приходится треть импорта из Москвы на сумму 6,67 миллиарда долларов США, а также США, Китай и Казахстан, — сказал Владимир Ефимов.
Он отметил, что Казахстан закупил продукции на сумму 1,58 миллиарда долларов, его доля составила семь процентов. По 7 процентов пришлось также на Белоруссию и Америку. Китай же занял пятое место по объемам экспорта.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил, что важными отраслями в этой сфере являются химическая промышленность, фармацевтика и косметика, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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