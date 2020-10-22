Экспорт несырьевой неэнергетической продукции столицы вырос на 30 процентов

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Объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции Москвы увеличился почти на 30 процентов по итогам восьми месяцев этого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, с января по август 2020 года экспорт составил 21,52 миллиарда долларов, он вырос на 27,9 процента.

— Лидирующими торговыми партнерами по объемам экспортируемой несырьевой неэнергетической продукции стали Великобритания — на нее приходится треть импорта из Москвы на сумму 6,67 миллиарда долларов США, а также США, Китай и Казахстан, — сказал Владимир Ефимов.

Он отметил, что Казахстан закупил продукции на сумму 1,58 миллиарда долларов, его доля составила семь процентов. По 7 процентов пришлось также на Белоруссию и Америку. Китай же занял пятое место по объемам экспорта.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил, что важными отраслями в этой сфере являются химическая промышленность, фармацевтика и косметика, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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