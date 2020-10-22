У нового iPhone нашли разочаровывающий недостаток

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Смартфоны iPhone 12 Pro от Apple могут разочаровать своих пользователей чрезвычайно быстрой разрядкой, пишет Verge со ссылкой на один из обзоров техники.

По информации издания, которое приводит выдержку из исследования, новейшие смартфоны довольно быстро разряжаются, а при подключении к сетям 5G теряют энергию еще стремительнее. Так, после двух с половиной часов использования телефона с включенным экраном интерфейс показывает, что осталось всего 18 процентов зарядки.

К аналогичным выводам пришли специалисты портала Engadget. Они полагают, что люди, привыкшие к времени автономной работы предыдущий модели iPhone, будут «немного разочарованы» тем, как с этим справляется последний смартфон в своей серии.

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