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Пожар произошел в частной гимназии в Ярославской области
Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

Пожар произошел в частной гимназии в Ярославской области

Ростислав Зубков

Происшествия

В частной гимназии в Ярославской области произошел пожар, передает РИА Новости в четверг, 22 октября, со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, возгорание локализовано на площади 272 квадратных метров. Из одноэтажного кирпичного здания кадетского корпуса гимназии, расположенной по адресу населенный пункт Новоалексеевка городского округа Переславль-Залесский, дом № 7, были эвакуированы 34 человека, в том числе 33 несовершеннолетних.

Пламя гасили 29 человек и 12 единиц техники.

Уточняется, что пожар произошел в образовательном учреждении «Православная классическая гимназия — пансион Свято-Алексиевской пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка».

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