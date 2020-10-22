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СМИ сообщили о возгорании трех машин в подмосковной Щербинке
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

СМИ сообщили о возгорании трех машин в подмосковной Щербинке

Юлия Захарова

Происшествия

Три автомобиля загорелись на территории промышленной зоны в подмосковной Щербинке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как уточняется, инцидент произошел на улице Бутовский тупик. Площадь пожара составляет около 30 квадратных метров.

Предварительно, пострадавших в результате возгорания нет. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы в административном здании произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало.

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