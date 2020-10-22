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Онлайн-курс для освоения профессии сиделки стартовал в центре «Моя карьера»
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Онлайн-курс для освоения профессии сиделки стартовал в центре «Моя карьера»

Виктория Родимкина

Город

Трехнедельный онлайн-курс «Сиделки. Перезагрузка» начался в центре «Моя карьера» 21 октября. Этот проект, созданный совместно со школой патронажного ухода «Внимание и забота», рассчитан на тех, кто хочет больше узнать о профессии сиделки и повысить профессиональные навыки.

Полученные знания помогут увеличить эффективность, сберечь силы и предотвратить профессиональное выгорание.

Директор центра «Моя карьера» Ирина Швец отметила, что профессия сиделки не так проста, как может показаться на первый взгляд.

— У людей, которые приходят в эту сферу, огромное сердце. А еще они готовы получать новые знания и совершенствоваться. Пройдя все этапы обучения, слушатели курса почувствуют себя увереннее и смогут реализовать себя в этой профессии на все сто, — сказала Ирина Швец.

Онлайн-курс подойдет как опытным специалистам, так и новичкам.

Школа «Внимание и забота» в 2019 году запустила дистанционное обучение сиделок современным методам ухода. Пожилые люди часто нуждаются в особом уходе, а найти опытного и ответственного специалиста в этой сфере не так просто, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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