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Автоэксперт назвал лучшее время для замены летней резины на зимнюю
Фото: «Вечерняя Москва»

Автоэксперт назвал лучшее время для замены летней резины на зимнюю

Ростислав Зубков

Транспорт

Производить сезонную замену летних шин на зимние лучше всего, когда температура воздуха опускается до 5-7 градусов ниже нуля. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, такой же логики придерживаются все производители шин. Однако есть нюансы: самые низкие температуры, как известно, наблюдаются вечером, ночью и утром. При этом днем дорога может прогреться до высоких температурных значений, что рискует отразиться на эффективности зимней резины. В связи с этим нужно корректировать манеру управления машиной, избрав спокойный и аккуратный стиль вождения, советует Васильев.

Также эксперт призвал не пренебрегать заменой шин по сезону и заявил о необходимости проверять состояние резины. Все шипы должны быть на месте, а остаточная высота проектора должна составлять не менее трех миллиметров, хотя для полноценной работы «лучше больше», заключил собеседник агентства «Прайм».

Читайте также: Автоэксперт объяснил, как правильно хранить зимнюю резину

автомобилимашинысмена шин на зимнюю резину
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