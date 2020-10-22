«Я в восторге»: Татьяна Навка опубликовала фото с супругом из театра

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Фигуристка Татьяна Навка посмотрела новую постановку в МХТ имени Чехова вместе с мужем и знаменитыми артистами. Фотографией из театра она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке спортсменка запечатлена с Александрой Ребенок, Дарьей Мороз, братьями Верниками, Софьей Эрнст и супругом Дмитрием Песковым.

— Что сказать? Актуальная тема во все времена в постановке Богомолова в исполнении потрясающей команды наших актеров! Я в восторге! Четкая подача, верные слова, различные варианты развития отношений, яркие типажи мужей и жен, — отметила Навка.

На публике фигуристка появилась в стильном наряде. Она надела черную юбку по фигуре и таких же оттенков водолазку.

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