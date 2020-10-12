Навка показала, как дочь плачет от боли на занятиях балетом

Татьяна Навка гордится успехами дочери / Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Фигуристка Татьяна Навка показала подписчикам в социальной сети обратную сторону успеха, которого достигла она сама. Она опубликовала в разделе Stories видео, которое было снято во время балетных занятий шестилетней дочери Нади Песковой. Девочка исправно выполняет батманы и жете, потом педагог помогает ей делать растяжку, она не выдерживает и начинает плакать от боли и просит прекратить, а в конце ролика наследница спортсменки садится на шпагат.

— А вы как хотели? Без труда и слез не бывает результатов. Если бы я не прошла через все это, никогда не смогла бы на это смотреть, — прокомментировала Навка видео в Instagram.

Фигуристка просит дочь улыбаться, несмотря на боль.

— Вот видишь, зато какой шпагат теперь! А где улыбка? — говорит за кадром мама.

Надя в ответ все-таки улыбнулась, хотя ее глаза еще не просохли от слез.

Татьяна Навка не сомневается, что ее ребенок добьется всех высот, каких пожелает. Уже сейчас девочка показывает хорошие результаты как в спортивных тренировках на льду, так и в интеллектуальной деятельности. Она еще занимается музыкой и изучает иностранные языки.

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