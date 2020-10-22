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Встреча руководителей Москомспорта и проекта «Лига героев» состоялась в столице
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Встреча руководителей Москомспорта и проекта «Лига героев» состоялась в столице

Виктория Родимкина

Город

В столице 21 октября прошла рабочая встреча руководителей Москомспорта и проекта «Лига героев». Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта столицы в соцсети Instagram.

На встрече присутствовали глава Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев и руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. На совещании был намечен совместный план работы на следующий год.

На встрече затронули вопросы включения мероприятий «Лиги героев» в единый календарный план столицы. Кроме того, обсуждался вопрос совместной реализации проекта «Игры героев» на электронной платформе Москомспорта. Также была проведена проработка проекта по проведению тренировок в столичных парках. Все проекты подробно изучат с учетом эпидемиологической обстановки в городе.

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Сегодня состоялась рабочая встреча руководителя Департамента спорта города Москвы Алексея Александровича Кондаранцева @mossport_kondarantsev и руководителя проекта «Лига Героев» Ксении Сергеевны Шойгу @ksenia_shoigu , на которой был намечен совместный план работы на грядущий 2021 год. Обсуждались такие вопросы, как включение мероприятий «Лиги героев» в единый календарный план города Москвы, совместная реализация проекта «Игры героев» на онлайн-платформе Москомспорта, а также проработка проекта по проведению тренировок в московских парках. Все проекты будут детально изучены с учётом эпидемиологической обстановки. #Москомспорт #лигагероев #игрыгероев

Публикация от Департамент спорта (@moskomsport)

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