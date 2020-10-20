Уроки добрых дел: в Москве прошла трехдневная онлайн-школа для волонтеров

Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

На дистанционных лекциях и мастер-классах школьники учились фандрайзингу, записывали подкасты, занимались социальным проектированием и SMM-продвижением.

В столице завершилась онлайн-школа «Добровольчество». Ее слушателями стали ребята из 23 московских школ — свыше 200 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Они принимали участие в командных онлайн-тренингах, изучали разные виды волонтерства, посещали тематические вебинары и лекции.

По итогам программы слушатели представили собственные проекты социальной рекламы. Темы, выбранные ребятами, острые и актуальные: защита животных, экология и кибербуллинг. Все участники онлайн-школы получили сертификаты.

Волонтеров распределили по шести отрядам. Мастер-классы и работу в группах (отрядах) проходили на платформе для видеоконференцсвязи. Трансляции некоторых лекций были доступны на YouTube для всех желающих. Смена формата на дистанционный не повлияла на работу школы.

Онлайн-школа «Добровольчество» проводится центром «Патриот.Спорт» совместно с Московским региональным отделением Российского движения школьников два раза в год.

Участниками проекта в прошлом году стали более 300 учащихся. Занятия направлены на развитие гражданской и социальной активности молодежи и популяризацию идей добровольчества среди школьников. Программа пользуется популярностью среди начинающих волонтеров. В дальнейшем ее планируется проводить чаще.

Молодежь активно принимает участие во всех волонтерских проектах центра «Патриот. Спорт». Только в прошлом учебном году к ним присоединились более 10 тысяч человек.

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