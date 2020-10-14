Московские школьники познакомятся с компьютерной анимацией и языками программирования

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Для юных москвичей пройдут практические занятия, лекции и вебинары, на которых ребята смогут не только определиться с выбором будущей профессии, но и познакомиться с различными языками программирования, научиться анимировать простейшие объекты, а также узнать, в каких горных породах содержится нефть. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Департаменте образования и науки Москвы.

Мероприятия для школьников подготовили преподаватели ведущих технических вузов Москвы при поддержке Городского методического центра в рамках программ предпрофессиональной подготовки.

14 октября в 16:05 на лекции «Общие принципы работы спутниковых систем позиционирования в геодезии» московские школьники узнают о том, что спутниковая связь нужна не только автомобилистам, но и геодезистам. Ребятам также расскажут, как именно человек использует спутники Земли. Мероприятие подготовили специалисты Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. В тот же день в 16:30 в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана пройдет онлайн-занятие «Особенности циклов с параметром в разных языках программирования», на котором школьники познакомятся с параметрами в языках программирования (Basic, Pascal, C/C++, Python); научатся заменять цикл с параметром на цикл по условию; получат навыки работы с онлайн-компиляторами.

15 октября в 15:40 на практическом занятии «Исследование влияния атмосферного сопротивления на полет тела, брошенного под углом к горизонту» школьники освоят азы математического моделирования и работы с программным комплексом PTC Mathcad. Далее ребята самостоятельно проведут исследование по поиску угла метания, обеспечивающего максимальную дальность полета снаряда с учетом влияния атмосферы. Лекцию проведут преподаватели Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. В 16:05 преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина на дистанционной экскурсии «Мир мягкотелых животных и их значение в стратиграфических исследованиях» расскажут о жизни и формах сохранности этих животных, а также о том, какие представители моллюсков являются главными в фауне и почему.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

16 октября в 15:00 на мастер-классе «Промышленные средства автоматизации OMRON» участники изучат применение датчиков и контроллеров OMRON в ходе проектирования технологических процессов производства пищевой продукции, а также попробуют применить полученные знания на практике. Лекцию проведут преподаватели Московского государственного университета пищевых производств. В 16:05 состоится дистанционная экскурсия «Где находится нефть под землей?». Экскурсионная программа пройдет на базе Минералого-петрографического музея им. Л. В. Пустовалова. Ученики смогут увидеть образцы горных пород, в которых содержится нефть, провести опыты по макроскопической идентификации горной породы. Также ребята узнают, какое место нефтяная геология занимает в общей цепочке поисков и разведки месторождений.

17 октября в 16:00 можно будет послушать научно-популярный рассказ о том, как современная физика помогает организовывать высокоточные измерения в самых разных областях знания. Лекцию проведет научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук.

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