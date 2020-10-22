Разлив нефтепродуктов произошел в акватории приморской Находки

Фото: Telegram-канал «Находкинский портовой»

В акватории Находки (Приморье) произошла утечка нефтепродуктов, сообщают власти региона в четверг, 22 октября.

— Факт разлива, предположительно, нефтепродуктов зафиксирован. Росприроднадзор взял пробы воды, — заявил РИА Новости представитель правительства Приморского края.

Он уточнил, что в настоящее время решаются вопросы о локализации загрязнения и установки боновых заграждений. К этому могут подключить экстренные службы. Ведется поиск источника утечки.

В СМИ появились сделанные с воздуха снимки, на которых видно, что акватория у порта и судоремонтного завода Находки покрыта нефтяными пятнами. Кроме того, нефтяные разводы распространяются у Приморского судоремонтного завода, однако там отказались от комментариев.

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