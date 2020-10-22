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«Мне было полезно»: Кокорин рассказал подробности жизни в тюрьме
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Мне было полезно»: Кокорин рассказал подробности жизни в тюрьме

Виктория Федотова

Звезды

Футболист Александр Кокорин раскрыл подробности нахождения в СИЗО и в тюрьме после скандальной драки в столичном кафе. Его и футболиста Павла Мамаева задержали в октябре 2018 года, после чего судили.

— Нам очень сильно повезло, что мы медийные люди. Боялись с нами что-то сделать, поэтому отношение было замечательное, — отметил футболист.

Он отметил, что из-за малоподвижного образа жизни и обильного питания они набрали вес. В тюрьме был строгий распорядок, каждый вечер была тренировка по три часа. Кроме того, футболисты играли с сотрудниками тюрьмы.

Кокорину приходили электронные письма — порядка шести тысяч. Он читал каждое письмо и таким образом разгружал свой день. Футболист отметил, что всем заключенным колонии не приходило столько писем, сколько приходило ему.

— Я в день на 300 писем мог отметить. Это очень много. Время убивал, часа три–четыре — и лег спать. Писала бабушка, пережившая блокаду, ей 95 лет. Я проникся. Она поддерживала, переживала. Это как армия, только более мужская, суровая, — отозвался Кокорин.

По словам футболиста, этот опыт был полезен, чтобы «прийти в себя».

— Мне было полезно, но если бы это стоило того, если бы суперпреступление — вопросов нет. Я видел, как другие дела шли, как людей не закрывали. Все это чересчур: разбирательства, пресса, — сообщил собеседник в интервью Лауре Джугелии.

Видео опубликовано на YouTube.

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