Росгвардейцы задержали в Москве подозреваемого в распространении наркотиков

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В столице сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в распространении наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве в четверг, 22 октября.

Уточняется, что росгвардейцы остановили для проверки документов молодого человека, который подозрительно себя вел и пытался скрыться при появлении патрульного автомобиля. Во время общения с правоохранителями он заметно нервничал и не мог четко отвечать на вопросы. После мужчина признался, что у него в куртке спрятаны наркотики.

У подозреваемого были изъяты 60 свертком с веществом, которое оказалось мефедроном. Задержанного передали в полицию для разбирательства, добавили в пресс-службе.

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