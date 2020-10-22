Собравшимся в ООН российским экспертам не выдали визы
Ряду российских экспертов, которые должны отправиться в Нью-Йорк для участия в комитетах генеральной ассамблеи ООН, не выдают визы. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил в четверг, 22 октября.
По словам замглавы МИД, Москва «старается направлять» на дискуссии своих специалистов, но из-за отказа другой стороны сотрудничать это получается с переменным успехом.
— Могу сказать, что не все из них (эксперты — прим. «ВМ») получают визы. В результате опять же все это остается там, где возникает невозможность нормальной рабочей дискуссии, — цитирует РИА Новости Вершинина.
Ранее власти США не раз доводили ситуацию до так называемых визовых скандалов, когда представители интересов РФ попросту не могли въехать в иностранное государство из-за отказа зарубежных партнеров выдавать необходимые разрешения.
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