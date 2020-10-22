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Собравшимся в ООН российским экспертам не выдали визы
Дипломаты также обратили внимание на то, что отказ был мотивирован «политизированным подходом и интересами» некоторых сторон / russiaun.ru / Фотография с сайта постпредства РФ при ООН

Собравшимся в ООН российским экспертам не выдали визы

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Ряду российских экспертов, которые должны отправиться в Нью-Йорк для участия в комитетах генеральной ассамблеи ООН, не выдают визы. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил в четверг, 22 октября.

По словам замглавы МИД, Москва «старается направлять» на дискуссии своих специалистов, но из-за отказа другой стороны сотрудничать это получается с переменным успехом.

— Могу сказать, что не все из них (эксперты — прим. «ВМ») получают визы. В результате опять же все это остается там, где возникает невозможность нормальной рабочей дискуссии, — цитирует РИА Новости Вершинина.

Ранее власти США не раз доводили ситуацию до так называемых визовых скандалов, когда представители интересов РФ попросту не могли въехать в иностранное государство из-за отказа зарубежных партнеров выдавать необходимые разрешения.

Читайте также: Адвокат озвучила главные причины отказа в выдаче визы в страны Шенгена

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