Врач-невролог объяснила, как уменьшить влияние магнитных бурь

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина дала советы, как сократить влияние магнитных бурь на организм человека.

Невролог отметила, что для поддержания хорошего состояния нужно выпивать не менее полутора–двух литров воды в день.

— Если доктор выписывает вам таблетки для разжижения крови, обязательно принимайте их, не пропуская, с большим количеством жидкости, — сообщила Аникина.

Врач считает, что в периоды магнитных бурь людям стоит внимательнее относиться к своему состоянию здоровья. Так, если человек чувствует сонливость и вялость, поездке на автомобиле следует предпочесть общественный транспорт.

Кроме того, Аникина посоветовала гражданам отказаться от крепкого чая и кофеина, а также от алкогольных напитков. К слову, невролог сказала, что вечером стоит предпочесть легкий ужин из овощного салата тяжелой пище, передает «Москва 24».

В заключение специалист посоветовала обратить внимание на гигиену сна и рекомендовала не задерживаться подолгу перед телевизором.

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