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Новую зону отдыха организуют в Левобережном парке Москвы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Новую зону отдыха организуют в Левобережном парке Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, парк ЛевобережныйКарта всех событий

Новую парковую зону для спорта и отдыха создадут в парке Левобережном на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в четверг, 22 октября.

Уточняется, что общественные обсуждения по проекту проведут до 1 ноября. Территорию в парке благоустроят в соответствии с пожеланиями горожан.

— В рамках проекта планируется устройство новых пешеходных троп и дорожек, создание новых физкультурных площадок и зон для спортивных игр, — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что до 2016 года на выбранном для благоустройства участке располагалась спасательная станция, которую долгое время не использовали по назначению. Столица рассматривает дополнительные возможности благоустроить пустующие территории.

Обсуждения проекта пройдут на сайте «Активный гражданин» до 1 ноября, сообщает Интерфакс.

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