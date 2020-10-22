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Светлана Хоркина впервые опубликовала фото годовалого сына
Фото: Павел Волков

Светлана Хоркина впервые опубликовала фото годовалого сына

Юлия Ямпольская

Звезды

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина впервые показала младшего сына, которому исполнился год. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке мальчик сидит на полу, повернувшись спиной к объективу. Малыш держит в руках воздушные шарики.

— С днем рождения, мой малыш. Мы все тебя любим, — написала гимнастка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Они пожелали сыну спортсменки здоровья и счастья.

«Поздравляем от всей души. Расти на радость своей любящей семье»; «Ура-а-а! С днем рождения! Здоровья, красоты, мира, любви, счастья»; «Поздравляю и новорожденного, и его замечательных родителей! Здоровья всему семейству», — прокомментировали фолловеры.

Известно, что Светлана Хоркина вместе с мужем Олегом Кочновым также растит старшего сына Святослава, который родился в 2005 году в Лос-Анджелесе.

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