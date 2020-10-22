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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом его адвокат Анатолий Кучерена сообщил в четверг, 22 октября.

— Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, — приводит РИА Новости заявление юриста.

Он уточнил, что этот документ его клиенту позволяет получить законодательство РФ. Более того, Сноуден должен был получить разрешение еще раньше, однако пандемия коронавируса вынудила отложить решение этого вопроса на неопределенное время.

Напомним, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и The Guardian несколько секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Позже, желая избежать преследования американских спецслужб, он вылетел в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила бывшему аналитику временное убежище при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в январе 2017-го его продлили до 2020 года.

Ранее стало известно, почему бывший работник ЦРУ не смог получить убежище во Франции.

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