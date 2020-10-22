Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
Фото: Cкриншот с YouTube / ABC News

Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Ростислав Зубков

Общество

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом его адвокат Анатолий Кучерена сообщил в четверг, 22 октября.

— Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, — приводит РИА Новости заявление юриста.

Он уточнил, что этот документ его клиенту позволяет получить законодательство РФ. Более того, Сноуден должен был получить разрешение еще раньше, однако пандемия коронавируса вынудила отложить решение этого вопроса на неопределенное время.

Напомним, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и The Guardian несколько секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Позже, желая избежать преследования американских спецслужб, он вылетел в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила бывшему аналитику временное убежище при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в январе 2017-го его продлили до 2020 года.

Ранее стало известно, почему бывший работник ЦРУ не смог получить убежище во Франции.

Читайте также: Трамп сообщил, что изучит возможность помилования Сноудена

вид на жительствоСШАЭдвард Сноуден
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Илья Уманский
Илья Уманский

Путешествий много не бывает

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Все мнения
О проекте