Памятник Льву Яшину в «Лужниках» отремонтируют
Памятник вратарю Льву Яшину, который находится на аллее стадиона «Лужники», отремонтируют. Об этом сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов в четверг, 22 октября.
Он отметил, что памятник легендарному вратарю установили в 1997 году, сообщает Интерфакс.
— В планах Мосгорнаследия — привести памятник в порядок до 2022 года. Специалисты в ближайшее время оценят состояние скульптуры, определят объем необходимых работ и разработают методику их проведения, — сказал Алексей Емельянов.
Лучший вратарь XX века по версии ФИФА Лев Яшин родился 22 октября 1929 года. Он появился на свет в Москве и прожил здесь всю жизнь. В столице есть еще два памятника Льву Яшину — около стадиона «Динамо» и на Аллее российской Славы.
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