Памятник Льву Яшину в «Лужниках» отремонтируют

Фото: Пресс-служба олимпийского комплекса «Лужники»

Россия, Москва, улица Лужники, 24с22 Карта всех событий

Памятник вратарю Льву Яшину, который находится на аллее стадиона «Лужники», отремонтируют. Об этом сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов в четверг, 22 октября.

Он отметил, что памятник легендарному вратарю установили в 1997 году, сообщает Интерфакс.

— В планах Мосгорнаследия — привести памятник в порядок до 2022 года. Специалисты в ближайшее время оценят состояние скульптуры, определят объем необходимых работ и разработают методику их проведения, — сказал Алексей Емельянов.

Лучший вратарь XX века по версии ФИФА Лев Яшин родился 22 октября 1929 года. Он появился на свет в Москве и прожил здесь всю жизнь. В столице есть еще два памятника Льву Яшину — около стадиона «Динамо» и на Аллее российской Славы.

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