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Квест памяти вратаря Льва Яшина появился на портале «Узнай Москву»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Квест памяти вратаря Льва Яшина появился на портале «Узнай Москву»

Виктория Родимкина

Город

На портале «Узнай Москву» появился новый квест — посвященный памяти советского вратаря Льва Яшина. Пользователям предлагается проверить свои знания, а также узнать много нового о любимом спортсмене.

Лучший вратарь XX века по версии ФИФА Лев Яшин родился 22 октября 1929 года. Тематический квест подготовили к этой памятной дате.

Куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл отметил, что Яшин стал новатором, который перевернул представления о роли вратаря в команде.

— Квест в честь Льва Яшина на портале «Узнай Москву» — это не только дань памяти великому спортсмену и тренеру, но и возможность проверить свои знания всем любителям футбола, — сказал Сергей Шакрыл.

Лев Яшин одним из первых в мировом футболе освоил игру за пределами ворот. Спортивный талант вратаря признавали противники и болельщики других футбольных клубов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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