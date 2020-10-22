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Санитарный вертолет эвакуировал упавшего с дерева мужчину в ТиНАО
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Санитарный вертолет эвакуировал упавшего с дерева мужчину в ТиНАО

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, поселение Десёновское, деревня Новинки Карта всех событий

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу упавшего с дерева мужчину в ТиНАО. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел в деревне Новинки поселения Десеновского. При проведении работ по спилу деревьев мужчина упал с высоты. Он получил множественные травмы.

Пострадавшего доставили в больницу. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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вертолетТиНАОпострадавший
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