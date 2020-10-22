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Ремонтные работы на Владимирском путепроводе планируют завершить до конца октября
Фото: Анна Быкова

Ремонтные работы на Владимирском путепроводе планируют завершить до конца октября

Захар Чайченко

Город

Дорожно-ремонтные работы на Владимирском путепроводе планируется завершить до 26 октября, сообщила пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

— Работы проводятся в рамках программы по ремонту мостовых сооружений. На объекте задействованы специалисты комплекса городского хозяйства: ГБУ «Гормост» проводит замену 2022 квадратных метров гидроизоляции сооружения, а ГБУ «Автодор» заменит 16 000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в сообщении добавили, что по причине ремонтных работ на участке шоссе Энтузиастов вблизи улицы Буракова ограничено движение.

В ведомстве добавили, что для водителей были установлены временные дорожные знаки, предупреждающие о ремонте, которые будут сняты в конце октября.

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