Австралийка рассказала, как ей удалось похудеть на 138 килограммов

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Жительница австралийского города Мельбурна похудела на 138 килограммов за полтора года, передает издание 7 News.

Женщина по имени Анна Камбранис еще в январе 2018 года весила 206 килограммов. Друзья стали переживать за состояние ее здоровья после колоссального набора веса. Однако это не смутило австралийку, которая, в свою очередь, прислушавшись к советам, наняла персонального тренера, чтобы сбросить лишние килограммы. В итоге она скорректировала свой рацион и решила полностью отказалась от алкоголя.

— Секрет похудения — это только сила воли и целеустремленность, — призналась Анна.

Австралийка посещала фитнес-зал как минимум три раза в неделю. Однако, по ее словам, сбросив вес, она не перестала заниматься.

Камбранис принимает пищу пять раз в день, чтобы ее не тревожило чувство голода. При этом она уверена в том, что иногда можно себя побаловать чипсами. Австралийка уже успела отметиться несколькими полумарафонами и тренируется перед затяжным марафоном по Великой океанской дороге.

Женщина добавила, что диета и упражнения сыграли важную роль в ее похудении, однако во время прохождения столь сложного пути ее поддерживали семья и близкие, которые подбадривали ее и отмечали каждое достижение.

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