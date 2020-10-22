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СМИ: ФАС и Роспотребнадзор проверят косметическую компанию Самойловой
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

СМИ: ФАС и Роспотребнадзор проверят косметическую компанию Самойловой

Юлия Ямпольская

Звезды

Специалисты Роспотребнадзора в ближайшее время будут проверять косметическую компанию модели Оксаны Самойловой, супруги рэпера Джигана. Отмечается, что поклонницы бренда пожаловались на нее.

Стало известно, что омолаживающего эффекта и лифтинга, которые обещала модель, средства не дают. По словам девушек, которые приобрели косметику, Самойлова продает обычный крем по завышенной цене.

Две покупательницы уже обратились к специалистам, подали заявления в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор. В ближайшее время косметику проверят, передает Telegram-канал Mash.

Ранее Самойлова рассказала, что ее младшая дочь Майя начала плохо себя вести и «получать двойки за поведение». Она отметила, что девочка таким образом выражает протест.

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РоспотребнадзоркосметикаОксана Самойлова
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