«Устал от внимания»: продюсер Губина рассказал, что происходит с певцом

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Музыкант Андрей Губин устал от внимания, поэтому не хочет ни с кем общаться. Об этом сообщил продюсер певца Тарас Ващишин.

Он отметил, что исполнителю надо отдохнуть. Ему необходимо дать возможность побыть в тишине.

— Он просто устал от внимания. Тем более он человек творческий. Мы с ним общаемся, контактируем, — уточнил продюсер.

Также Ващишин рассказал, что артист приостановил запись нового альбома. По его словам, музыкант возобновит ее, когда захочет.

— Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо, — цитирует продюсера Teleprogramma.pro.

Ранее в СМИ появилась информация, что Губин с июля не выходит на публику. Коллеги музыканта были удивлены такому поведению певца и не понимали, что происходит с исполнителем.

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