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Обвиняемые в мошенничестве со страховыми компаниями предстанут перед судом в Москве
Фото: pixabay.com

Обвиняемые в мошенничестве со страховыми компаниями предстанут перед судом в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела о хищении денежных средств страховых компаний. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным следствия, участники организованной группы получили доступ к архивным данным об оформлении страховых случаев при ДТП на территории различных субъектов России. Злоумышленники изготавливали подложные экспертные заключения, платежные документы, а также исковые заявления, которые впоследствии были поданы в страховые фирмы и суды. Иски удовлетворялись полностью или частично.

Преступники причастны к более чем 140 фактам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более семи миллионов рублей.

Уголовное дело передано в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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