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Стивен Сигал высоко оценил подготовку российских дипломатов
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Стивен Сигал высоко оценил подготовку российских дипломатов

Евгения Звощик

Общество

Специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и голливудский актер Стивен Сигал заявил, что высоко оценивает российскую школу подготовки дипломатических работников. Соответствующее заявление он сделал в своем видеообращении к участникам V форума молодых дипломатов стран БРИКС в четверг, 22 октября.

— В России прекрасная школа подготовки дипломатов, где понимают важность улучшения отношений между странами, — отметил Сигал.

Он также отметил, что в текущие времена дипломатические сессии и практики являются одними из важнейших направлений, передает РИА Новости.

Напомним, V форум молодых дипломатов стран БРИКС проходит с 21 по 24 октября 2020 года в Москве и Казани.

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