Дипломаты потребуют объяснить допрос российского журналиста в США

Фото: facebook.com/people/Konstantin-Rozhkov

Посольство России в США намерено обратиться в Госдепартамент за объяснениями в связи с допросом гражданина РФ, журналиста Константина Рожкова.

Как уточнили в дипломатической миссии, 15 октября в аэропорту Нью-Йорка, куда Рожков прибыл для съемок документального фильма, от россиянина потребовали открыть доступ к имеющимся у него электронным носителям, объяснить выложенную в открытом доступе информацию (в том числе о пройденной им вакцинации от коронавируса), а также переписку, связанную с журналистской деятельностью.

Допрос продолжался несколько часов и «вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности», отмечают в посольстве.

Дипломаты характеризуют случившееся «как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы, дающей возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды», говорится в Twitter российского посольства.

15 октября в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами был подвергнут многочасовому допросу журналист @rtd_rus К.Е.Рожков.

Можно говорить об устойчивой тенденции, которая давно должна была привлечь внимание правозащитных и международных организаций

🔻https://t.co/IIjuPiRIM1 pic.twitter.com/2i81B1iUTB — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) October 17, 2020

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