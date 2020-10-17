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Дипломаты потребуют объяснить допрос российского журналиста в США
Фото: facebook.com/people/Konstantin-Rozhkov

Дипломаты потребуют объяснить допрос российского журналиста в США

Татьяна Плотникова

Происшествия

Посольство России в США намерено обратиться в Госдепартамент за объяснениями в связи с допросом гражданина РФ, журналиста Константина Рожкова.

Как уточнили в дипломатической миссии, 15 октября в аэропорту Нью-Йорка, куда Рожков прибыл для съемок документального фильма, от россиянина потребовали открыть доступ к имеющимся у него электронным носителям, объяснить выложенную в открытом доступе информацию (в том числе о пройденной им вакцинации от коронавируса), а также переписку, связанную с журналистской деятельностью.

Допрос продолжался несколько часов и «вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности», отмечают в посольстве.

Дипломаты характеризуют случившееся «как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы, дающей возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды», говорится в Twitter российского посольства.

Читайте также: Посольство РФ направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

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