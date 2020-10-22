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Бари Алибасов-младший прогорел на авторских антисептиках
Бари Алибасов-младший/ Фото: instagram.com/barialibasovjr

Бари Алибасов-младший прогорел на авторских антисептиках

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия

Сын продюсера Бари Алибасова прогорел со своим новым бизнесом по продаже антисептика. Об этом в четверг, 22 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Он рассказал, что во время пандемии Алибасов-младший решил заработать денег и стал продавать свой авторский антисептик. Рекламу в его эпатажном стиле заметили многие пользователи социальных сетей и стали заказывать продукт.

Один из заказов поступил из Калининграда. Бари-младший вложил своих 300 тысяч рублей в покупку компонентов и упаковки, а также заплатил транспортной компании крупную сумму за доставку товара. Он удивился, когда в назначенное время товар не был доставлен.

Позже компания сообщила, что груз утерян, никаких компенсаций они платить не будут. Бари, заручившись поддержкой адвоката Александра Бенхина, готовит досудебную претензию. Юрист надеется, что компания одумается и принесет извинения молодому предпринимателю, а также предложит компенсацию.

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бизнесБари Алибасов-младшийантисептик
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