Эксперт рассказал, сколько будет стоить отдых в России в новогодние каникулы

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, сколько будет стоить отдых в России в новогодние каникулы, в беседе с Nation News.

— Уложиться в сумму 10–20 тысяч рублей на человека можно только путешествуя по своему региону или воспользовавшись программой кешбэка. На эти деньги можно арендовать номер в гостинице на пару ночей и посетить какие-то культурные достопримечательности, — считает Барзыкин.

Каникулы в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Краснодарском крае, по мнению эксперта, будут стоить до 30 тысяч рублей при условии, что вы не летите туда издалека. Специалист отметил, что путешествие в другие регионы России обойдется жителям в сумму 44–46 тысяч рублей за тур на 8–9 дней.

Ранее Newinform рассказал, что власти Санкт-Петербурга заявили о желании активно развивать арктический туризм.

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