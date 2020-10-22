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Обвиняемый в получении взятки бывший судья предстанет перед судом в Подмосковье
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Обвиняемый в получении взятки бывший судья предстанет перед судом в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Следственный комитет (СК) Российской Федерации по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Кузьминского районного суда Москвы, который обвиняется в получении взятки. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 7 марта 2019 года судья получил через посредника 500 тысяч рублей. Эта сумма составляла часть взятки в размере миллиона рублей за избрание меры пресечения не связанной с лишением свободы в отношении лица, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления. Следователи собрали достаточное количество доказательств вины бывшего судьи.

Уголовное дело передано в суд Московской области для рассмотрения по существу.

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