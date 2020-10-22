«Происходит страшное»: экстрасенс заявила, что Конкину нужно составить завещание

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Экстрасенс Марианна Абравитова заявила, что составленное в короткие сроки завещание спасет актера Владимира Конкина от страшных последствий.

— В семье Владимира Конкина происходит страшное: все друг друга ненавидят, все друг друга подозревают и не в каких-то мелочах, а в совершении преступлений. Должна сказать, что это не просто слова — так оно и есть, — поделилась своим мнением таролог Абравитова.

Также экстрасенс рассказала, что иных способов предотвратить еще более страшные события не существует.

Кроме того, Абравитова сообщила, что пока актер находится в разуме и способен принимать решения, он должен очень четко расписать собственное завещание, распределив по пунктам, что и кому достанется, чтобы потом не возникло неожиданной возни, подлогов и судов, передает 5–tv.

Ранее сообщалось, что со смертью дочери звезды советского актера на поверхность всплыли не самые приятные стороны жизни Конкина и его семьи. Родственники и друзья актера до сих пор не могут поверить, что причиной гибели молодой женщины стал несчастный случай. Кто-то в произошедшем обвиняет бывшего мужа Софии — юриста Романа Подгорного, кто-то — сожителя Михаила Серова.

Совсем недавно стала известна еще одна версия событий, исходя из которой сын актера Ярослав и его супруга сделали предположение, что трагедию спровоцировала директор Конкина Елена Переслени, которая долгое время состояла в отношениях с начальником, якобы намереваясь завладеть всем его имуществом.

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