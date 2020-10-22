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«Не соответствует действительности»: Пашаев заявил, что не оказывал давления на Ефремова
Фото: Пресс-служба Пресненского суда / «Вечерняя Москва»

«Не соответствует действительности»: Пашаев заявил, что не оказывал давления на Ефремова

Захар Чайченко

Происшествия

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отверг слова актера о том, что он якобы толкал его ногой под столом для дачи «правильных» показаний в Пресненском суде Москвы при рассмотрении дела о смертельном ДТП.

— Это все не соответствует действительности, как вы себе представляете, чтобы я его пинал? — заявил Пашаев.

По словам осужденного актера, он совершил ошибку, назначив Пашаева своим защитником судебного разбирательства. Как отмечал актер, в суде, когда представитель пострадавшей стороны Александр Добровинский спрашивал его о согласии со словами Пашаева, Эльман ударил его по ноге под столом, чтобы он дал правильный ответ. По словам Ефремова, несмотря на то что Пашаев строил правильную защиту, он ему врал, передает РИА Новости.

Ранее Мосгорсуд сократил срок Михаилу Ефремову с восьми до семи с половиной лет. Причиной наказания актера послужила авария, случившаяся 8 июня, когда Ефремов, находящийся за рулем автомобиля, пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, в котором находился водитель Сергей Захаров. Позже его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, однако врачам так и не удалось спасти мужчину.

Читайте также: Пашаев отреагировал на смягчение наказания Ефремов

Михаил ЕфремовсудЭльман Пашаев
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