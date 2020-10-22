Пашаев отреагировал на смягчение наказания Ефремову

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал на смягчение наказания актеру по делу о смертельном ДТП в центре столицы.

— По-любому не было оснований давать Ефремову восемь лет, идти на контакт с потерпевшей стороной, компенсации выплачивать я ему советовал еще давно. Да и решение смягчить ему приговор на полгода — тоже капля в море и не более, — заявил он корреспонденту «Вечерней Москвы».

Ранее Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Защита актера планирует и далее обжаловать приговор в кассации.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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