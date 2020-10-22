Суд избрал меры пресечения в отношении сотрудников центра в Лобне, где погиб ребенок

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Подмосковный суд избрал меры пресечения в отношении двух сотрудников центра дополнительного образования города Лобни, которые подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, 20 октября 2020 года в Лобне 14-летний подросток находился в центре дополнительного образования. У него в руках сдетонировал противотанковый патрон пушки «ШВАК» времен Великой Отечественной войны. Ребенок умер от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело.

В отношении преподавателя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении директора центра — подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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