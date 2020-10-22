«Наш Ваня»: Подольская и Пресняков снова стали родителями

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Исполнители Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший вновь стали родителями. О радостном событии Подольская сообщила на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Она опубликовала совместное фото с супругом и новорожденным малышом.

— Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня, — написала артистка.

Подольская добавила, что они очень счастливы. Друзья и поклонники поздравили звездную пару с рождением сына: «Если сверху решили, то точно все хорошо! Поздравляю, берегите каждую секунду»; «Поздравляю вас, хорошие мои! Какое счастье!!!!»; «Наташенька, Вова!!!!! Поздравляем!!!!! Чудесная новость! Крепкого здоровья всей семье!»; «Поздравляю, здоровья маме и малышу»; «Поздравляю от всего сердца всю семью, пусть растет здоровеньким и счастливым».

Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают сына Артема, который родился в 2015 году. Также у Преснякова есть сын Никита от союза с Кристиной Орбакайте.

Читайте также: «Красивая семья»: Пресняков опубликовал трогательное фото с беременной Подольской