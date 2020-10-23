Опубликован топ-10 российских городов, где чаще всего ругаются матом

Фото: фильм «Ван Гоги» (2018)

Опубликован список городов в России, где чаще всего используют ненормативную лексику. Топ-10 населенных пунктов в рейтинге возглавляет маленький городок в Псковской области с говорящим названием Дно.

На втором месте оказался Краснодар, Москва расположилась на третьей строчке.

Исследование проводило агентство, которое специализируется на интернет технологиях. Эксперты проанализировали частоту упоминаний четырех наиболее распространенных вариаций нецензурных слов в соцсетях, на форумах, в блогах и мессенджерах за первую неделю октября, сравнив ее с аналогичным периодом 2019 года.

Также в список попали Санкт- Петербург, Калининград, Петрозаводск, Мурманск, Владивосток, Анапа и Ростов-на-Дону.

Депутат Дновского городского поселения Алексей Михайлов сказал, что не верит в правильность результатов исследования.

— Я сомневаюсь в результатах этого рейтинга. Можно предположить, что не все пользователи интернета, которые указывают Дно в качестве места жительства, действительно здесь живут, — сказал он.

С ним согласился и депутат Геннадий Яружный.

— Это ерунда. Нечего позорить наш город. Здесь обсценную лексику используют не больше, чем во всей стране и ближнем зарубежье, — заявил он.

Депутат отметил, что Дно является небольшим красивым городом с доброжелательными людьми. Однако его название провоцирует шутки и интернет-мемы на тему беспросветного существования, передает РИА Новости.

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