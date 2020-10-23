Роскачество назвало лучшие макароны «перья»

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Специалисты Роскачества проверили марки макаронных изделий «перья» или пенне. Отмечается, что этот вид макаронных изделий является одним из наиболее популярных наряду со спагетти, «рожками» и «спиралями».

Макароны были проверены по 435 показателям качества и безопасности, среди которых соответствие информации на маркировке действительности и качество продукции. Всего эксперты исследовали 21 торговую марку, 20 из которых российские и одна — итальянская.

В результате лидерами рейтинга стали макароны четырех торговых марок — итальянские Molisana и российские «Barilla», «Роллтон» и «Итальянские». Как пояснили в Роскачестве, товары отечественного производства могут претендовать на присуждение российского Знака качества после проведения аудита производства.

Фото: pixabay.com

Также уточняется, что вся исследованная продукция безопасна и соответствует требованиям технического регламента 021/2011«О безопасности пищевой продукции» и ГОСТ 317432017. В исследованных макаронах не было обнаружено никаких патогенных микроорганизмов, ГМО, металломагнитных примесей и опасных токсинов. Тем не менее выяснилось, что мягкая пшеница присутствует в составе пяти торговых марок — это Pasteroni, «Маркет Перекресток», «Агро-Альянс», «ВкусВилл» и Globus.

При покупке макарон вида «перья» потребителям посоветовали ориентироваться на состав, в который должна входить только мука из твердых сортов пшеницы и вода. Также следует обращать внимание на маркировку, сообщается на сайте Роскачества.

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