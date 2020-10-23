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Роскачество назвало лучшие макароны «перья»
Фото: pixabay.com/Engin_Akyurt

Роскачество назвало лучшие макароны «перья»

Евгения Звощик

Потребление

Специалисты Роскачества проверили марки макаронных изделий «перья» или пенне. Отмечается, что этот вид макаронных изделий является одним из наиболее популярных наряду со спагетти, «рожками» и «спиралями».

Макароны были проверены по 435 показателям качества и безопасности, среди которых соответствие информации на маркировке действительности и качество продукции. Всего эксперты исследовали 21 торговую марку, 20 из которых российские и одна — итальянская.

В результате лидерами рейтинга стали макароны четырех торговых марок — итальянские Molisana и российские «Barilla», «Роллтон» и «Итальянские». Как пояснили в Роскачестве, товары отечественного производства могут претендовать на присуждение российского Знака качества после проведения аудита производства.

Роскачество назвало лучшие макароны «перья»Фото: pixabay.com

Также уточняется, что вся исследованная продукция безопасна и соответствует требованиям технического регламента 021/2011«О безопасности пищевой продукции» и ГОСТ 317432017. В исследованных макаронах не было обнаружено никаких патогенных микроорганизмов, ГМО, металломагнитных примесей и опасных токсинов. Тем не менее выяснилось, что мягкая пшеница присутствует в составе пяти торговых марок — это Pasteroni, «Маркет Перекресток», «Агро-Альянс», «ВкусВилл» и Globus.

При покупке макарон вида «перья» потребителям посоветовали ориентироваться на состав, в который должна входить только мука из твердых сортов пшеницы и вода. Также следует обращать внимание на маркировку, сообщается на сайте Роскачества.

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